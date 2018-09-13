Силуанов и Перри обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри в ходе рабочей встречи в четверг в Москве обсудили вопросы энергетики и торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, а также отметили необходимость продолжения бизнес-диалога двух стран, сообщил журналистам представитель Силуанова.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере и энергетике", — сказал он.

Силуанов и Перри отметили необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса, несмотря на имеющиеся в отношениях двух стран трудности, сообщил представитель вице-премьера.