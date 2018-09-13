МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Газпром" намерен добиваться пересмотра решения суда Швеции об отмене приказа о приостановке исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом", говорится в сообщении компании.

"В то же время сегодня шведский суд удовлетворил просьбу "Нафтогаза Украины" об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения", — говорится в сообщении.

""Газпром" продолжит защищать свои права всеми доступными средствам в рамках применимого законодательства", — отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" запустил процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. "Газпром" подал апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

"Газпром" в июне заявлял, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.