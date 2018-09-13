США вправе наказывать страны за "нецивилизованное" поведение, заявил Перри

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон вправе использовать энергетику как средство давления для наказания стран за "нецивилизованное" поведение.

"Ответ весьма ясный, что США вправе сегодня посылать сигнал странам, которые не ведут себя как цивилизованный член мирового сообщества, что они будут наказаны. Есть множество способов сделать это. Энергетическая отрасль – один из них", — заявил Перри, отвечая на вопрос, почему США критикуют РФ за якобы использование энергетики как средство давления на страны, при том что Вашингтон пытается ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана.

Перри заявил, что политика Тегерана "неприемлема". "Сигнал иранскому правительству четкий: если вы не можете и не будете ответственной частью мирового сообщества, то для вас будут санкции, будут последствия", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком.

США неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы использует поставки энергоресурсов в Европу как инструмент давления на третьи страны. В частности, Перри говорил об этом в четверг на встрече с Новаком. Россия подчеркивает, что все российские проекты, в том числе "Северный поток — 2", против которого выступают США, являются коммерческими.