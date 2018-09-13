США вправе наказывать страны за "нецивилизованное" поведение, заявил Перри

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон вправе использовать энергетику как средство давления для наказания стран за "нецивилизованное" поведение.
Перри заявил, что политика Тегерана "неприемлема". "Сигнал иранскому правительству четкий: если вы не можете и не будете ответственной частью мирового сообщества, то для вас будут санкции, будут последствия", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком.
США неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы использует поставки энергоресурсов в Европу как инструмент давления на третьи страны. В частности, Перри говорил об этом в четверг на встрече с Новаком. Россия подчеркивает, что все российские проекты, в том числе "Северный поток — 2", против которого выступают США, являются коммерческими.