МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе, говорится в сообщении компании.

Для отмены решения российская газовая корпорация обязалась не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде, которые предварительно назначены на февраль следующего года.

Решение шведского суда



Ранее сегодня апелляционный суд в Швеции разрешил арест активов "Газпрома", отменив свое предыдущее решение. Компания намерена добиваться пересмотра решения суда.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев приветствовал решение шведского суда и отметил, что компания предполагала именно такой результат этого рассмотрения. Также сообщается, что "по состоянию на сегодняшний день на задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты в сумме 104 миллиона долларов".

Также в украинской компании отметили, что "Газпром" может остановить принудительные взыскания средств, если оплатит всю сумму долга в рамках решения Стокгольмского арбитража.

При этом в "Нафтогазе" выразили мнение, что "суд считает маловероятным успех "Газпрома" в апелляции решения Стокгольмского арбитража относительно транзитного контракта с "Нафтогазом", поскольку эта апелляция рассматривается в том же суде".

"Нафтогаз" запустил процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Российская газовая корпорация подала апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

После этого в "Газпроме" заявляли, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.

Разбирательство в Стокгольме

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в шведском окружном апелляционном суде приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.