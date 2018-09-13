Перри поддержал Трансадриатический газопровод

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри не согласился с точкой зрения, что Вашингтон выступает против проекта газопровода "Северный поток-2", чтобы избавить американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) от конкуренции.

"Речь не идет о том, что США перестанут быть конкурентными (на газовом рынке ЕС — ред.)", — заявил Перри на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой, отвечая на вопрос, не является ли критика Вашингтоном проекта попыткой продвинуть интересы американских поставщиков.

"К слову, мы поддерживаем южный маршрут поставок газа, Трансадриатический газопровод, который берет начало с Каспия, это азербайджанский газ. Вопрос конкуренции не остается без внимания с нашей стороны", — добавил американский министр.

Также он не согласился с высказанным журналистом мнением, что европейские страны не выступают против "Северного потока-2". "Есть множество стран, которые хотели бы видеть конкуренцию со стороны других источников энергоресурсов", — заявил Перри.