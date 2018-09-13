СТОКГОЛЬМ, 13 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Высший административный суд Швеции получил иск организации по защите прав в области экологии ClientEarth, касающийся требования остановить строительство участка газопровода "Северный поток-2" в шведской экономической зоне, об этом РИА Новости рассказали в суде.

"Мы приняли дело. Обычно дела рассматриваются в течение года", — сообщили в суде.

Как сообщается на сайте ClientEarth, документы по строительству газопровода в Швеции являются неполными из-за недостаточного анализа влияния газопровода на морскую дикую природу Балтийского моря. Поясняется также, что работы включают в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском дне после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Это уже второй иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже выдали разрешение на его реализацию.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.