США выразили надежду на укрепление энергетического диалога с Россией

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что ожидает продуктивного диалога с Россией по вопросам энергетики, а также "корректировки в подобающей форме" Москвой тех действий, которые являются причиной введения американских санкций.

"Я настроен оптимистично относительно того, что в будущем диалог будет продуктивным, что мы увидим четкий сигнал со стороны России, что активность, которая требует санкций, будет скорректирована и в подобающей форме", — сказал Перри на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Александром Новаком.

Он не уточнил, какие именно действия Москвы имеются в виду, однако заявил, что это позволит странам "двигаться вперед" и находить пути укрепления энергетического диалога.