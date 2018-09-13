США планируют ввести новые санкции против проекта "Северный поток — 2"

Министр энергетики США Рик Перри и посол США в РФ Джон Хантсман во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри и посол США в РФ Джон Хантсман во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против проекта "Северный поток-2", заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос", — заявил он, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции в случае продолжения реализации проекта трубопровода и планируются ли новые санкции против энергосектора РФ.

Об этом Перри сказал на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.