БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонние консультации экспертов России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа прошли в конструктивной атмосфере, заявил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
По его словам, обсуждались разработанная украинской стороной форма типового контракта на транзит, реорганизация "Нафтогаза" в части вывода из него магистральных газопроводов, а также новая методология тарифообразования в части транспортировки газа, которую Киев планирует утвердить в текущем году.
Отвечая на вопрос, как установление Украиной с 1 января новых тарифов будет соотноситься с текущим контрактом "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, Яновский сказал: "Я задавал такой же вопрос коллегам, они мне на него ответить не смогли".
Вместе с тем, по словам замминистра, в целом каких-то непреодолимых трудностей в том процессе изменения украинского законодательства, который был представлен на встрече, для возможности продолжения транзита пока не наблюдается.