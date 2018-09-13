Министр энергетики США выступил против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США выступают против российского проекта газопровода "Северного потока — 2", он создаст уязвимое место в энергетической безопасности Европы, заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Мы выступаем против "Северного потока — 2", который сконцентрирует две-трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы — ред.) в случае, если что-то пойдет не так", — сказал Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают "желание европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика".

Проект "Северного потока — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком", мощность которого составляет также 55 миллиардов кубометров в год. Годовой объем поставок российского газа в Европу — около 200 миллиардов кубометров.