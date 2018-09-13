Путин и Трамп создали предпосылки для диалога по энергетике, заявил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предпосылки для российско-американского диалога в энергетике созданы президентами РФ и США, а встречи, подобные переговорам министров энергетики двух стран в Москве в четверг, способствуют укреплению доверия в текущих непростых политических условиях, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики США Риком Перри.

"Подобные контакты идут на пользу российско-американскому диалогу в энергетике, способствуют укреплению доверия в нынешних непростых политических условиях", — сказал Новак.

"Считаю, что предпосылки для нашего диалога созданы руководителями наших стран: президентом РФ господином Путиным, президентом США господином Трампом", — отметил он.