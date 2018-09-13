Кабмин рассмотрит предложения о стимулирующих мерах для работодателей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предложения о стимулирующих мерах для сохранения сотрудников предпенсионного возраста и принятия их на работу от "Деловой России", "Опоры России" и РСПП будут рассмотрены рабочими группами правительства РФ в ближайшее время, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение ГД проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

"Сейчас основные объединения работодателей и "Деловая Россия", и "Опора России", и РСПП предложили свои варианты, как они видят возможные стимулирующие меры для работодателей. На российской трехсторонней комиссии по совершенствованию трудовых отношений, социальными партнерами которой являются правительство, профсоюзы и работодатели, мы договорились, что в ближайшее время эти предложения будут рассмотрены рабочими группами и при необходимости обсуждены на плановом заседании РТК",- сказала Голикова на пленарном заседании в ГД.

Она отметила, что если потребуется вносить какие-либо законодательные инициативы, то правительство России незамедлительно это сделает.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.