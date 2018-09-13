Подарок от Трампа. Чем грозит России указ президента США о санкциях

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Дональд Трамп преподнес сюрприз конгрессу, неожиданно подписав указ о санкциях в отношении иностранных физических лиц и компаний, подозреваемых в попытках вмешательства в американские выборы. Почему это на руку России — в материале РИА Новости.

В указе под вмешательством в выборы подразумеваются кибератаки на "избирательную инфраструктуру" — машины для голосования и центры обработки избирательных бюллетеней, а также организация пропагандистской кампании с целью изменения общественного мнения и "систематические утечки частной политической информации".

Отслеживанием попыток вмешательства будут заниматься сразу несколько спецслужб и федеральных агентств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности. На основании предоставленной ими информации окончательное решение о санкциях принимает директор Национальной службы разведки

Как только подозрительные действия со стороны иностранных государств выявлены, у разведсообщества есть 45 дней, чтобы доказать факт вмешательства. Если все подтвердится, разведсообщество сообщает об этом генеральному прокурору и Министерству внутренней безопасности, и эти ведомства в течение 45 дней должны предпринять ответные действия.

Указ также предусматривает возможность объявления чрезвычайного положения, предоставляющего разведагентствам право надзора за интернет-ресурсами, чтобы "определить цель и источник любого предполагаемого вмешательства".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал "длинный список потенциальных санкций", которые будут вводиться "в зависимости от степени вмешательства в выборы".

В частности, речь идет об ограничениях на возможность брать кредиты в американских банках, замораживании активов физических и юридических лиц, а также запрете на американские инвестиции в компании, причастные к вмешательству.

При этом Болтон не упомянул о санкциях против государственных структур и активов стран, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

Почувствуй разницу

Вопреки вашингтонским традициям, указ о санкциях готовился втайне от конгресса. Членов профильных комитетов палаты представителей и сената, обычно участвующих в обсуждении санкционных инициатив, не ознакомили с текстом документа. По информации американских СМИ, несколько влиятельных законодателей напрямую обращались в Белый дом с просьбой предоставить им проект указа, но получили отказ.

Сейчас сенаторы рассматривают и продолжают обсуждать сразу два жестких законопроекта, направленных на предотвращение вмешательства в выборы. У нового президентского указа с ним есть один общий момент — санкции вводятся автоматически, если директор Национальной службы разведки США придет к выводу, что иностранное вмешательство в предвыборную кампанию действительно произошло.

Принципиальное различие в том, что сенатские законопроекты нацелены исключительно против России, а в указе Трампа речь идет о любых странах, вмешивающихся в американские выборы. В отличие от парламентариев, Белый дом видит и другие угрозы.

В середине августа Джон Болтон заявил, что Россия — лишь одна из четырех стран, по поводу которых есть опасения в связи с предстоящими выборами.

"Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи. На самом деле все четыре, вместе с Россией, страны вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года", — отметил советник президента США по национальной безопасности.

Чуть позже президент США сообщил, что почтовый сервер Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года взломали не российские хакеры, как утверждалось раньше, а китайцы.

"Письма Хиллари Клинтон, многие с секретной информация, были взломаны Китаем", — написал Дональд Трамп в твиттере.

Глава Белого дома потребовал от ФБР и Минюста расследовать данный инцидент, пригрозив, что в противном случае они "утратят авторитет навсегда".

Россия, Китай, КНДР и Иран — страны слишком разные и по уровню экономического развития, и по роли во внешней торговле и политике США. Поэтому универсальный набор санкций, одинаково болезненный для всех из этой четверки, составить просто невозможно.

Так что президент будет сам решать, кого ударить побольнее, а против кого установить чисто формальные ограничения. Это хорошая новость для России, поскольку Белый дом не поддерживает слишком жесткие меры в отношении Москвы.

В частности, Министерство финансов США несколько раз заявляло, что санкции против российского суверенного долга и банков могут негативно сказаться на состоянии глобальных финансовых рынков.

Кроме того, Трамп, в отличие от сенаторов, рассматривает санкции не в качестве оружия возмездия, а как предмет для торга. Яркий пример: всего через три недели после введения ограничений в отношении "Русала" Минфин США смягчил позицию, предоставив банкам и компаниям больше времени для сворачивания сделок с российским алюминиевым холдингом.

Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о возможности отмены этих санкций при определенных условиях.

В целом, анализируя высказывания Трампа, можно сделать вывод, что главными противниками Америки он считает Китай и Иран, а не Россию.

Трамп против конгресса

Действуя в полном соответствии с известной мудростью "если не можешь победить — возглавь", Трамп не просто перехватил у парламентариев инициативу в чувствительном вопросе о санкциях, но и существенно изменил расклад сил на Капитолийском холме.

До сих пор ключевую роль в санкционной политике США играл именно конгресс. В частности, в августе 2017 года депутаты принял закон "О противодействии противникам США", запретивший президенту отменять действующие санкции без разрешения парламента. По сути, тогда конгресс закрепил за собой право вето в санкционных вопросах, лишив его главы Белого дома.

Теперь же Трамп резко расширил себе пространство для маневра, поскольку президент в любой момент вправе отменить свое собственное распоряжение, не спрашивая мнения конгресса. Так что, введя санкции, он сможет их отменить, когда сам сочтет нужным.

Соавторы законопроектов об антироссийских санкциях, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен, уже выразили недовольство инициативой Белого дома.

В совместном заявлении они отметили, что администрация Трампа "наконец-то" признала существование угрозы, но "сделала недостаточно для ее предотвращения".

В конгрессе также подтвердили, что выпущенное Белым домом распоряжение не помешает законодателям принять собственные меры для защиты предстоящих выборов.

Однако после того как Трамп сформулировал свою позицию по санкциям, одобрение самых радикальных из предложенных сенаторами мер (запрет на все операции с российским госдолгом, полеты "Аэрофлота" в США, отстранение российских банков от мировой системы долларовых расчетов) представляется маловероятным.

Максимум, чего теперь следует опасаться России — запрета американским банкам на покупку новых выпусков отечественных гособлигаций и очередных персональных санкций против российских чиновников и олигархов.

После того как вчера утром в СМИ появились первые сообщения о новом санкционном указе Трампа, американская валюта на торгах Московской биржи подешевела на 1,7 рубля (до 68,61 рубля за доллар по состоянию на 11 часов), европейская — на два рубля (до 79,75 рублей за евро).