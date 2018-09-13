В "Роснефти" прокомментировали решение суда ЕС по санкциям

ЛЮКСЕМБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Решение Суда ЕС общей юрисдикции по санкциям в отношении "Роснефти" необоснованно и политизированно, судебная система Евросоюза не прошла тест на независимость, заявил журналистам представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

Суд в четверг отказал в удовлетворении иска "Роснефти" к Совету ЕС с требованием об отмене введенных в 2014 году санкций, затрагивающих компанию.

"В рамках сегодняшнего решения суд был обязан провести собственную оценку фактов по делу и аргументов "Роснефти" и вынести независимое решение, что не было сделано. Оба решения (включая решение, вынесенное в марте 2017 года Судом справедливости ЕС — ред.) являются незаконными, необоснованными и политизированными. Судебная система ЕС не прошла тест на независимость",- заявил представитель компании.

По его оценке, "фактически решение от 28 марта 2017 года и решение по текущему делу доказывают, что в Европе на смену верховенства права приходит верховенство политики".

"Суд признал законность санкций, несмотря на то, что участники процесса ни в том, ни в текущем процессах не смогли представить каких-либо доказательств или оснований для их введения", — указал представитель "Роснефти".