КНДР передала России список товаров для расширения торговли

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. КНДР передала российской стороне список возможных экспортных и импортных товаров, которые не попадают под санкции Совбеза ООН, для расширения торгового сотрудничества и ждет ответа от Приморья, сообщил на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко на ВЭФ министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Ким Ен Чже.

"Мы могли бы расширить свои отношения, есть достаточно возможностей в тех отраслях, которые не касаются санкций ООН. Последняя договорённость была — обмен перечнем возможных импортных и экспортных товаров. Мы передали российской стороне этот перечень, где были тысячи наших товаров. Ждем ответ от Приморского края и Дальнего Востока", — сказал министр.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.