Цена биткоина выросла до 6,4 тысячи долларов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в четверг утром несколько подрастает в стоимости, достигнув 6,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов, аналитики при этом не исключают нового удешевления криптовалюты в дальнейшем.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.47 мск биткоин дорожал на 1,78%, до 6,413 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,04% — до 6,385 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 7,53%, до 188,22 доллара, Ripple — на 3,86%, до 0,2695 доллара, Bitcoin Cash — на 2,45%, до 435,93 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 194,18 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 57% всего рынка криптовалют.

С понедельника биткоин закрепился в районе 6,3 тысячи доллара в отсутствие значимых новостей. По мнению ряда аналитиков, криптовалюта вошла в фазу консолидации.

"Биткоин стабилизировался, не достигнув предыдущих минимумов, и торгуется по 6,4 тысячи долларов. Судя по всему, это консолидация, и следующее движение с высокой вероятностью снова будет направлено вниз", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

Эксперт при этом отметил, что биткоин находится в лучшем положении по сравнению с другими криптовалютами, некоторые из которых обновили минимумы этого года.