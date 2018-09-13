Рыбопромысловики ДФО выступили против "крабовых квот"

ХАБАРОВСК, 13 сен — РИА Новости. Введение крабовых аукционов и квот приведет к многомиллионным убыткам рыбопромысловых компаний Дальнего Востока и негативно скажется на их инвестиционной активности, заявил президент ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков на совместном заседании координационного совета отделений РСПП в ДФО в Хабаровске.

В 2018 году вступило в силу распоряжение правительства РФ о включении крабов в список биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты. Механизм реализации этой инициативы не принят. В августе правительство утвердило "дорожную карту" по развитию конкуренции на 2018-2020 годы в экономике, где предлагается отдать под аукционы 50% объема квот на крабов.

"Если "исторический принцип" (долгосрочное предоставление прав на добычу рыбы — ред.) доказал свою эффективность, то, какая эффективность ожидается от аукционов, никто предсказать не может. А вред прогнозируем. Тот инвестиционный бум, который наметился в отрасли в последние три года, находится под угрозой. Большинство предприятий реализуют долгосрочные инвестпроекты и программы и серьезно в них вложились. Это судостроение и переработка. Пересмотр базовых принципов означает отказ от этих планов, сдерживает инвестиции в судостроение", — сказал Дупляков.

Он пояснил, что в конце 1990-х годов право на вылов продавалось ежегодно. Этот период длился три года, именно тогда финансовые показатели отрасли достигли дна. Выходом из кризиса послужил "исторический принцип", преемственность которого была гарантирована на 15 лет. Именно это дало стимул развитию компаний и инвестиций в ДФО.

Как следует из документов дальневосточного РСПП, изменение механизма регулирования добычи крабов приведет к дефолту шести рыбопромышленных предприятий ДФО, отказу от строительства 17 рыбопромысловых судов не верфях в ДФО и 10 судов в европейской части страны на общую сумму 55 миллиардов рублей. А также отказу от инициированного на ВЭФ-2017 года строительства в Приморье судоверфи АО "Пелла" за 7 миллиардов рублей. До 2027 года компании откажутся от инвестпроектов на 155 миллиардов рублей.