Цены на нефть снижаются

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции, днем ранее котировки росли на 1-2% после того, как минэнерго США сообщило о значительном снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 79,3 доллара за баррель, в среду показатель поднимался выше 80 долларов впервые с 22 мая, рост достигал 1%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,72%, до 69,86 доллара за баррель, днем ранее рост превышал 2%.

В среду министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей. Ожидалось снижение только на 1,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также сократилась — на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.

Поддерживают удешевление нефти данные сентябрьского доклада ОПЕК. Организация в докладе незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК. Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,41 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,15 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 32,56 миллиона баррелей в сутки, при этом снизила перевыполнение венской сделки, выполнив ее на 110% после июльских 115%.