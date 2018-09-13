В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Первый резидент зарегистрирован в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае во время проведения ВЭФ, сообщил РИА Новости глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов.
"Первым резидентом специального административного района в Приморском крае стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания "Финвижн Холдингс", единоличным бенефициаром которой является Артем Аветисян. Компания — основной акционер банка "Восточный" — опорного банка на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что созданы комфортные условия для возврата в Россию капитала", — сказал Тихонов, уточнив, что еще ряд компаний заинтересовались режимом САР и возможностью перехода из иностранной юрисдикции на остров Русский.
По словам главы КРДВ, иностранный инвестор, получив статус международной компании и заключив договор об осуществлении деятельности в САР, взял на себя обязательства в течение полугода вложить в территорию не менее 50 миллионов рублей.
Тихонов отметил, что таким образом корпорация способствует развитию финансового сектора. Для этого прорабатывается вариант, когда эти же компании будут развивать в свободном порте Владивосток или в территориях опережающего развития новые проекты или финансировать существующие проекты.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.