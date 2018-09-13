Генконсул США заявил об активных инвестициях американского бизнеса в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Американский бизнес активно инвестирует в различные сектора экономики Дальнего Востока, не затронутые санкциями, заявил в четверг генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс.

"Существует очень много возможностей, которые выходят за пределы воздействия санкций. США тоже присутствуют здесь — на Дальнем Востоке. И здесь есть много возможностей, куда вкладывать", — отметил Кийс в рамках сессии "Россия-Запад" на ВЭФ-2018.

Кийс не был заявленным панелистом, он подчеркнул, что "выступает из зала с ремаркой".

В качестве примера присутствия американского бизнеса в регионе он привел работу Caterpillar и ряда других компаний.

"Они присутствуют здесь уже долгое время. Да, у нас есть ограничения на сотрудничестве в определенных секторах из-за санкций, но есть и другие большие области, не затронутые санкциями", — подчеркнул дипломат.