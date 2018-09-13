Эксперты назвали проблему, мешающую развитию цифровой экономики в России

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Отсутствие нормативно-правовой базы является одной из проблем для развития цифровой экономики в России, к такому выводу пришли участники сессии "Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.

"Нормативная среда на сегодня не учитывает ключевых свойств новой экономики — высокой ценности нематериальных активов, размывания границ и предельно низких затрат на тиражирование бизнес-моделей, в том числе регуляторные вопросы, которые должны были быть решены еще вчера: определение юридической природы новых цифровых активов, идентификация субъектов цифровой экономики, юридическая сила электронных документов, формы государственного контроля бизнеса, регулирование оборота данных и доступа к ним таким образом, чтобы они были защищены и в то же время доступны для решения различных бизнес-задач", — отметил старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров.

По мнению Бугрова, регулирование процессов цифровизации должно основываться на принципах умеренного вмешательства государства в новые экономические отношения с сохранением за ним функций контроля и надзора на финансовых рынках.

Исполнительный операционный директор компании Bitlish Ltd Коссар Сохейл пояснил, что "у нас нет метода юридического регулирования блокчейна и криптовалют… международных стандартов, которые применялись бы повсеместно, не существует". Вице-президент РСПП Сергей Мытенков обратил внимание на такую сложность, как отсутствие единого стандарта электронно-цифровой подписи в РФ.

"Цифровое законодательство пишется с чистого листа. Его сегодня нет не только в нашей стране, его вообще нигде нет в мире", — прокомментировал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.