В Минвостокразвития назвали фактор сдерживания инвестиций в Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков считает низкую плотность инфраструктуры на Дальнем Востоке колоссально сдерживающим фактором для инвестиций в макрорегион.

"Плотность инфраструктуры в десять раз ниже, чем в европейской части страны, это колоссально сдерживающий фактор для инвестиций на Дальний Восток", — заявил Крутиков, выступая на сессии "Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса: что дальше?" в рамках Восточного экономического форума.

Глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов в свою очередь отметил неразвитость рынка строительных услуг в макрорегионе.

"Мы когда проводим конкурс, даже конкурентную среду не можем сформировать, потому что очень мало компаний", — пояснил он.

Решения о создании объектов внешней инфраструктуры нужно принимать с учетом мнения властей регионов, считает глава Якутии Айсен Николаев.

"Такие решения нужно принимать с учетом мнения региональных властей, органов местного самоуправления", — заявил Николаев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.