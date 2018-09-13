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Экономика

Инвесторы и чиновники задумались над усовершенствованием режима ТОР

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (689)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛоготип ВЭФ. Архивное фотоЛоготип ВЭФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Инвесторы и чиновники задумались над тем, как усовершенствовать механизм территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, несмотря на то, что он уже продемонстрировал свою эффективность.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра проекта музейного и театрально-образовательного комплексов Владивостока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участники сессии "Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее" на Восточном экономическом форуме отметили, что за прошедший год есть существенный рост количества резидентов этих зон и повышение интереса бизнеса к развитию проектов на Дальнем Востоке.

Однако перед страной стоит задача повышения конкурентоспособности и на международной арене.

"Я думаю, как раз пришло время подумать о том, как в будущем могли бы выглядеть инструменты поддержки. А в будущем они могли бы быть более кастомизированные и подстраиваться под те виды деятельности, которые тот или иной резидент планирует осуществлять", — сказал замглавы Минэконмразвития РФ Вадим Живулин.

Строительство домов в городе Циолковский Амурской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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За прошедший год режимы ТОР и свободного порта Владивосток продемонстрировали существенный рост количества резидентов, что говорит об увеличивающемся интересе и готовности бизнес-сообщества к развитию предпринимательства на Дальнем Востоке. Однако необходимо и совершенствовать существующие инструменты.

"Мы сейчас столкнулись с тем, что 1338 проектов у нас сегодня реализуется в ТОР, и это более 97% инвестиционных проектов Дальнего Востока", — сказал гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Участники ВЭФ отмечали, что налоговый режим свободного порта Владивосток устраивает бизнес, позволяет проектам снизить сроки окупаемости.

Вместе с тем режимы ТОР и свободного порта действуют на ограниченных территориях. По мнению же бизнеса, их можно было не только распространить на большее количество регионов, но и координировать с национальными проектами.

Стенд Росатома. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Может стать следующим шагом в развитии режимов ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития – ред.) то, что проекты нужно координировать с приоритетными национальными проектами. То есть та база, которая заложена в ТОСЭРах, налоги, таможенный режим, рабочая сила — абсолютно базовые вещи — дальше должна получать надстройку отраслевую, если мы хотим получить мирового уровня проекты", — отмечал управляющий директор ООО "СИБУР" Алексей Козлов.

По мнению других участников рынка, можно было бы усовершенствовать действующие режимы.

"Мы предлагаем изменить применение льготной ставки по налогу на имущество в размере 0% для резидентов ТОР не с момента его регистрации, а с момента введения в эксплуатацию самого объекта", — отметила председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сегодня все чаще говорят о том, что привлекают не столько льготы налогового или таможенного характера, сколько сами нормы и требования которые будут сопровождать деятельность резидента ТОР, отмечает Живулин. По мнению замминистра, необходимо быть готовыми к изменениям.

"Если это деятельность, ориентированная на экспорт, то это один набор мер поддержки. Если это деятельность, связанная с привлечением высокотехнологичных, высокопрофессиональных работников, тогда это могут быть дополнительные льготы, преференции, связанные с работой такого рода сотрудников", — отметил Живулин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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