Инвесторы и чиновники задумались над усовершенствованием режима ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Инвесторы и чиновники задумались над тем, как усовершенствовать механизм территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, несмотря на то, что он уже продемонстрировал свою эффективность.

Участники сессии "Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее" на Восточном экономическом форуме отметили, что за прошедший год есть существенный рост количества резидентов этих зон и повышение интереса бизнеса к развитию проектов на Дальнем Востоке.

Однако перед страной стоит задача повышения конкурентоспособности и на международной арене.

"Я думаю, как раз пришло время подумать о том, как в будущем могли бы выглядеть инструменты поддержки. А в будущем они могли бы быть более кастомизированные и подстраиваться под те виды деятельности, которые тот или иной резидент планирует осуществлять", — сказал замглавы Минэконмразвития РФ Вадим Живулин.

За прошедший год режимы ТОР и свободного порта Владивосток продемонстрировали существенный рост количества резидентов, что говорит об увеличивающемся интересе и готовности бизнес-сообщества к развитию предпринимательства на Дальнем Востоке. Однако необходимо и совершенствовать существующие инструменты.

"Мы сейчас столкнулись с тем, что 1338 проектов у нас сегодня реализуется в ТОР, и это более 97% инвестиционных проектов Дальнего Востока", — сказал гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Участники ВЭФ отмечали, что налоговый режим свободного порта Владивосток устраивает бизнес, позволяет проектам снизить сроки окупаемости.

Вместе с тем режимы ТОР и свободного порта действуют на ограниченных территориях. По мнению же бизнеса, их можно было не только распространить на большее количество регионов, но и координировать с национальными проектами.

"Может стать следующим шагом в развитии режимов ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития – ред.) то, что проекты нужно координировать с приоритетными национальными проектами. То есть та база, которая заложена в ТОСЭРах, налоги, таможенный режим, рабочая сила — абсолютно базовые вещи — дальше должна получать надстройку отраслевую, если мы хотим получить мирового уровня проекты", — отмечал управляющий директор ООО "СИБУР" Алексей Козлов.

По мнению других участников рынка, можно было бы усовершенствовать действующие режимы.

"Мы предлагаем изменить применение льготной ставки по налогу на имущество в размере 0% для резидентов ТОР не с момента его регистрации, а с момента введения в эксплуатацию самого объекта", — отметила председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Сегодня все чаще говорят о том, что привлекают не столько льготы налогового или таможенного характера, сколько сами нормы и требования которые будут сопровождать деятельность резидента ТОР, отмечает Живулин. По мнению замминистра, необходимо быть готовыми к изменениям.

"Если это деятельность, ориентированная на экспорт, то это один набор мер поддержки. Если это деятельность, связанная с привлечением высокотехнологичных, высокопрофессиональных работников, тогда это могут быть дополнительные льготы, преференции, связанные с работой такого рода сотрудников", — отметил Живулин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.