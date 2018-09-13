Глава франко-российской ТПП предсказал рост инвестиций из Франции в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Франция планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию, заявил на ВЭФ глава французско-российской торгово-промышленнной палаты Эммануэль Киде.

"Нет прогнозов в отношении снижения инвестиций в России на предстоящие два года. Наоборот, я думаю, европейские инвестиции, и французские в частности, будут нарастать", — сказал он.

По словам Киде, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах.

"То есть мы будем продолжать увеличивать объем наших инвестиций в течение пары лет. Это точно", — заявил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.