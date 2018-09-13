Посол Франции заявила о настрое страны на развитие партнерства с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Франция настроена развивать экономическое партнерство с Россией, товарооборот между странами увеличился более чем на 25 процентов, заявила в четверг посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Мы занимаем второе место по масштабам инвестиций в РФ в 2017 году (среди стран ЕС). Франция является также одним из крупнейших работодателей в России. Торговля между Россией и Францией отличается высокой динамичностью: товарооборот вырос на 26 процентов… Мы намерены и впредь развивать наше сотрудничество", — сказала Берманн.

По ее словам, упор делается на развитие кооперации в малом и среднем бизнесе.

Она напомнила, что французские компании активно инвестируют в инфраструктурные проекты РФ, в том числе на Дальнем Востоке.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.