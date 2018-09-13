В Минфине поделились планами в отношении туристического сбора

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости/Прайм. Минфин России планирует объединить взимание курортного и туристического сбора в единую систему и регулировать его в рамках Налогового кодекса РФ, при этом дать регионам максимальную свободу при его взимании, заявила в интервью РИА Новости директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская в рамках Московского финансового форума.

"У региона должна быть максимально возможная свобода в части его введения и определения параметров, как его вводить и для кого", — сказала она.

По ее словам, туристический поток везде разный. "Во многих странах размер сбора, например, существенно различается для иностранных туристов и тех, кто проживает в том же регионе, вплоть до обнуления ставки", — отметила Лебединская.

Глава департамента добавила, что пока с инициативой ввести туристический (или гостиничный) сбор выходили власти Санкт-Петербурга. "У них очень большой туристический поток и, конечно, им бы хотелось, чтобы регион от этого получал доходы. Эта практика, которая существует в абсолютном большинстве туристических центров в мире", — сказала Лебединская.

В настоящее время проходит эксперимент по введению курортного сбора в России в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Краснодарском крае курортный сбор был введен 16 июля. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году — 50 рублей. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

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