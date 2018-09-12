В Госдуме поддержали создание нового российского лоукостера

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддерживает создание нового российского лоукостера и считает, что таких бюджетных авиакомпаний в России должно быть больше.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил в интервью РИА Новости, что считает целесообразным создание нового лоукостера для решения проблемы доступности авиаперевозок в России. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что Минтранс поддерживает создание нового лоукостера на всевозможных направлениях, в первую очередь на внутренних авиалиниях.

"Мы поддерживаем создание нового российского лоукостера и, более того, считаем, что таких бюджетных авиакомпаний в России должно быть больше: не менее трех-четырех. И экономических средств для реализации этой идеи достаточно. Хоть и работают они в итоге без прибыли, но и убыточными не являются", — заявил Москвичев журналистам.

Сейчас в России есть один лоукостер — авиакомпания "Победа" ("дочка" "Аэрофлота").