Путин пригласил зарубежных партнеров использовать Северный морской путь

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил партнеров из-за границы использовать для перевозок Северный морской путь.

"Мы приглашаем заинтересованных партнеров к освоению этой перспективной транспортной артерии", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), имея в виду Северный морской путь.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.