Иркутская область на ВЭФ договорилась о сотрудничестве с провинциями Китая

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти Иркутской области и руководители китайских провинций на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) договорились о сотрудничестве и подписании новых соглашений, сообщил РИА Новости на форуме губернатор региона Сергей Левченко.

"Встреч у меня здесь запланировано достаточно много, может, меньше, чем на ПМЭФ. Но то, что мы встретились с рядом руководителей китайских провинций и договорились о сотрудничестве и новых подписаниях соглашений — это уже хорошо. Для нас важно сотрудничать с тем, с кем это выгодно в связи с географическим расположением, и те встречи, которые я провёл с лидерами китайских провинций, они говорят о том, что эти руководители оценивают позитивное развитие уже существующих соглашений", — сказал губернатор.

Левченко рассказал, что на ВЭФ запланированы встречи с вертикально-интегрированными компаниями, которые работают в Иркутской области.

"Там соглашения все подписаны, мы просто встречаемся, чтобы подвести некоторые итоги совместной деятельности. Например, договорились с одной из крупнейших провинций КНР Шаньдунь, с секретарём встретились. Я был в июне в делегации вместе с Владимиром Владимировичем Путиным в этой провинции, и мы там увидели много направлений для сотрудничества, и уже встречи руководителей разных предприятий с июня до сентября были …. Была инициатива руководителя провинции встретиться, и мы сегодня продуктивно поговорили", — добавил губернатор.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.