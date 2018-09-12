Роспотребнадзор и Союзмолоко усилят совместную борьбу с фальсификатом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Национальный союз производителей молока в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с некачественной, фальсифицированной продукцией.

Документ подписан главой службы Анной Поповой и председателем правления Союзмолока Андреем Даниленко, который поблагодарил Роспотребнадзор за совместную работу.

"Каждый шаг в интересах потребителей, для качественного безопасного продукта, а тем более такого важного, как молоко — это значимый шаг, и это значимый шаг для Роспотребнадзора, чьей основной целью является защита здоровья граждан, защита потребителей", — заявила Попова.

Согласно соглашению, стороны будут осуществлять совместный мониторинг качества молока и молочной продукции "в целях защиты прав потребителей, создания на потребительском рынке равных условий для производителей молока и молочной продукции, а также реализации мер, направленных на пресечение и предупреждение фактов фальсификации молочной продукции".

Планируется взаимодействовать при проведении мониторинга качества молока и молочной продукции в организациях торговли, в том числе в торговых сетях. Роспотребнадзор и Союзмолоко также намерены разработать меры по профилактике нарушений техрегламентов, вносить необходимые законодательные изменения и обмениваться информацией.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.