Новак: РФ может за год нарастить добычу нефти на 300 тыс баррелей в день

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия в течение года может реализовать потенциал по увеличению добычи нефти до уровня на 300 тысяч баррелей в сутки выше октября 2016 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"В среднесрочной перспективе у нас есть потенциал увеличения добычи до 300 тысяч (баррелей в сутки — ред.) дополнительно к уровню октября 2016 года. Это зависит от планов компаний и целесообразности", — сказал Новак.

"Я думаю, в течение года мы этот потенциал вполне могли бы реализовать, но это не означает, что такие решения приняты или будут приняты. Это лишь потенциал, эта оценка всегда подлежит уточнению исходя из текущих условий, в которых работают компании", — подчеркнул министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.