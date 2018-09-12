Белоусов рассказал, почему в России жулики чувствуют себя комфортно

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Система контрольно-надзорной деятельности в России сейчас такова, что жулики чувствуют себя при ней комфортно, а контрольные органы так зарегулированы, что боятся поднять голову и проверяют тех, кто работает "в белую", заявил помощник президента Андрей Белоусов в ходе Восточного экономического форума.

Обсуждая условия ведения бизнеса в регионах, Белоусов назвал приоритетные направления, по которым надо наладить работу, в том числе остановился на проверках бизнеса.

"Контрольно-надзорная деятельность. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. То есть у нас получается так, что мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, по которому, вообще-то говоря, есть уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, с ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов", — заявил Белоусов.

"Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве. Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять", — сказал помощник президента.