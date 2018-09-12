"Газпром" завершает переговоры с Китаем по маршруту поставок газа

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Газпром" завершает переговоры с Китаем по дальневосточному маршруту, скоро озвучит сроки начала поставок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев на Восточном экономическом форуме.

"Завершаем наши переговоры по дальневосточному маршруту, срок начала поставок вы скоро узнаете", — сказал Медведев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.