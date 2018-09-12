РФПИ вошел в рабочую группу по реализации "инициативы Белоусова"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций вошел в рабочую группу по реализации инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова, принимает активное участие в обсуждении инвестроектов, сообщил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента.

"Мы входим в рабочую группу, возглавляемую Антоном Силуановым и Александром Шохиным, активно смотрим на проекты, которые есть в списке, и считаем, что совместные инвестиции с российским бизнесом в знаковые проекты на доходной основе — это правильное направление", — сказал Дмитриев.

"Мы считаем правильным, что дискуссия перешла из режима изъятия в режим совместных инвестиций в качественные и интересные проекты", — добавил он.

Глава РФПИ добавил, что сейчас идет дискуссия о совместных инвестициях. "Мы в них принимаем активное участие", — добавил Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.