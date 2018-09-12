ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти РФ дополнительно обсудят с партнерами из КНР объем кредита и степень локализации производства в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

"Мы рассматриваем разные источники. Понятно, что это важная часть, и в Китае огромная компетенция накоплена. Я думаю, что мы еще пообсуждаем с китайскими коллегами некоторые стороны", — ответил он на вопрос, рассматриваются ли кредитные средства от Китая в рамках реализации проекта ВСМ Москва-Казань.

"Объем кредита и степень локализации производства — для нас чувствительные вещи", — ответил он на вопрос, обсуждается ли именно объем кредита.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.