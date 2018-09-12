Акимов считает целесообразным создать в России новый лоукостер

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов считает целесообразным создать нового лоукостера для решения проблемы доступности авиаперевозок в России.

"Почему нет? Да, я выписываю директивы для голосования на совете директоров "Аэрофлота", но это не должно подменять того, что здоровая конкуренция оздоравливает всех участников процесса", — сказал Акимов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным создание конкурента "Победы" (дочерняя компания "Аэрофлота") как лоукостера.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.