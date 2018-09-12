Туристические кластеры на Дальнем Востоке получат 14% от бюджета ФЦП

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Туристические кластеры Дальневосточного федерального округа получат почти 7,8 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы", что составит 14% от общей суммы бюджетных назначений, сообщил РИА Новости руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках ДФО выделены четыре перспективных туристских укрупнённых инвестиционных проекта, привлекающих туристов и обладающих высоким потенциалом расширения по приоритетным видам туризма.

"Это проекты "Приморье" (Приморский край), "Амур" (консолидирующий туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области), "Камчатка-Сахалин" (Камчатский край и Сахалинская область). Кроме того, республика Саха (Якутия) вошла в проект "Русская Арктика", — проинформировал Сафонов.

"На реализацию инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров на территории ДФО предполагается направить почти 7,77 миллиарда рублей: что составляет 14% от общей суммы бюджетных назначений на создание туристских кластеров", — уточнил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.