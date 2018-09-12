Недопустимые потери: в США подсчитывают убытки от торговой войны

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Пять месяцев торговой войны Вашингтона против всего мира принесли неожиданный результат: дефицит США в товарообороте с Китаем и Евросоюзом достиг рекордных значений. Причем недовольство новыми пошлинами нарастает и среди американцев. С какими экономическими проблемами предстоит столкнуться Дональду Трампу в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Война идет, дефицит растет

Министерство торговли США опубликовало шокирующую статистику: с момента введения повышенных пошлин торговый дефицит страны стабильно рос.

В июле этот показатель превысил 50,1 миллиарда долларов, увеличившись на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Столь резкого скачка не видели с 2015 года.

Причина — сокращение американского экспорта на 2,1 миллиарда долларов (до 211,1 миллиарда) при одновременном увеличении импорта на 2,2 миллиарда (до 261,2 миллиарда).

Импорт потребительских товаров в июле превысил 212 миллиардов, установив новый рекорд. Рекордного объема достиг также импорт услуг (47,2 миллиарда). Импорт промышленного сырья и комплектующих (49,3 миллиарда) — на максимуме с декабря 2014-го.

Самое печальное для Вашингтона — рекордный дефицит в торговле с теми, против кого и были в основном нацелены новые импортные пошлины, а именно: с Китаем (36,8 миллиарда) и Евросоюзом (17,6 миллиарда).

На прошлой неделе Главное таможенное управление КНР подсыпало соли на американские раны, опубликовав статистику двухсторонней торговли за август. В последний летний месяц положительное сальдо торгового баланса Китая с США увеличилось еще почти на три миллиарда долларов, обновив рекорд.

Рост импорта Китая из США резко замедлился: с 11,1% по сравнению с прошлым годом в июле до 2,7% в августе. А экспорт по сравнению с 2017-м в августе ускорился на 13,2% (и это на два процентных пункта больше июльского показателя).

Всего же за пять месяцев действия новых американских пошлин на китайские товары положительное сальдо торгового баланса КНР с США увеличилось почти на четверть, намного превысив самые оптимистичные прогнозы аналитиков.

Новые пошлины — новые проблемы

Реакция Вашингтона на первые результаты торговой войны была вполне предсказуемой: нужно усиливать протекционистские меры. Дональд Трамп заявил 7 сентября журналистам, что "очень скоро" обложит китайские товары дополнительными пошлинами на сумму 200 миллиардов долларов.

А потом, возможно, еще на 267 миллиардов. Это коснется уже абсолютно всей китайской продукции, ввозимой в страну.

"Я буду тверд с Китаем, потому что я должен быть твердым, — объяснил президент США. — Они забирают у нас 500 миллиардов за год. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось".

Пекин ответил традиционно сдержанно: Министерство коммерции КНР предупредило, что Китаю придется принять ответные меры. Зато на Трампа обрушилась волна критики с неожиданной стороны — от американских корпораций.

Apple направила торговому представителю США Роберту Лайтхизеру открытое письмо о том, что новые ввозные пошлины приведут к повышению цен на продукцию компании, снижению объемов продаж и выручки.

Корпорация попросила освободить от пошлин комплектующие для умных часов Apple Watch, беспроводных наушников AirPods, колонок HomePod, компьютеров Mac mini, стилуса Apple Pencil и ряда фирменных аксессуаров.

Забеспокоившись, что "яблочники" получат конкурентные преимущества, с совместным посланием к Лайтхизеру обратились Cisco, Dell, Hewlett Packard и Juniper Networks. Главы этих компаний заявили, что от новых пошлин на китайскую продукцию "пострадают американские интересы и американские потребители, а Китай может ускорить превращение своей экономики в инновационную".

Трамп от просьб корпораций отмахнулся, посоветовав вернуть производство в страну. "Существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, действовали бы налоговые льготы. Производите продукцию в США, а не в Китае. Начинайте строить новые заводы прямо сейчас", — написал президент в твиттере.

Однако теперь ему предстоит схватка с более серьезным противником. Беспокойство по поводу новых пошлин высказывают самые влиятельные в США профсоюзы — докеров и автоперевозчиков.

Удар по своим

Согласно исследованию Associated Press, если дополнительные пошлины на китайские товары в размере 200 миллиардов долларов вступят в силу, под новые тарифы попадет не менее десяти процентов американского импорта.

В результате резко снизится товаропоток в более чем 250 морских портах, аэропортах и наземных терминалах в 48 штатах США.

Порт Нового Орлеана, специализировавшийся на импортной стали, уже испытывает проблемы: из-за пошлин на сталь и алюминий грузопоток сократился более чем на 25% по сравнению с прошлым годом.

Порт Милуоки обслуживает импорт стали из Европы и экспорт сельскохозяйственной продукции. По словам директора порта Адама Шлихта, импорт пока не уменьшился, потому что еще действуют долгосрочные контракты, заключенные до введения пошлин. Но экспорт кукурузы почти остановился из-за ответных пошлин Евросоюза.

"Миллионы тонн кукурузы просто отправились в силосохранилища, которые уже переполнены", — сообщил Шлихт журналистам.

Другие американские порты в последние месяцы неплохо заработали на импорте из Китая. В преддверии санкций компании закупаются впрок и уже завозят товары к Рождеству.

Однако новые пошлины на китайские товары ударят по всем. Лос-Анджелес — крупнейший контейнерный порт страны — может лишиться 20% грузопотока. Таких же потерь ожидает Лонг-Бич — второй по размеру порт Западного побережья США.

К масштабным убыткам готовятся Портленд, Сиэтл, Окленд, Такома, тоже обслуживающие поставки из Китая.

Следующее звено в цепочке пострадавших — автоперевозчики, доставляющие контейнеры из портов на склады заказчиков. По оценкам Associated Press, каждый четвертый водитель, занятый этими перевозками, останется без работы.