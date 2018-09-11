Россия и Иран разработали комплекс мероприятий по защите от санкций США

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. РФ и Иран наметили комплекс мероприятий по защите от санкций США против Ирана, которые нужно обсудить с евротройкой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Этому, в частности, были посвящены его переговоры с заместителем иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и с его подчиненными.

"Мы обсудили несколько важных моментов касательно подготовки к начинающейся 23 сентября министерской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мы видим готовность и стремление иранцев сделать максимум для того, чтобы СВПД остался в живых. Есть понимание того, что сохранение этой договоренности в интересах всех участвующих в ней сторон, включая, разумеется, Иран и Россию… Вашингтон готов идти на очень многое, и такая тенденция в политике США крайне опасна. Поэтому мы наметили комплекс мероприятий, которые надо обсудить с европейцами", заявил Рябков в интервью "Российской газете".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.