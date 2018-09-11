Sollers отказался от проекта по сборке машин во Вьетнаме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Sollers отказался от проекта по сборке машин во Вьетнаме, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers (в группу входит УАЗ) Вадим Швецов журналистам в кулуарах ВЭФ.

"К сожалению, те соглашения, что были подписаны, они нереализуемы, потому что вьетнамцы жестко настаивают на локализации в 40%. При таких объемах локализация просто невозможна. Если жестко следовать соглашению, что требуют вьетнамцы, то нам производство не запустить, потому что мы его не окупим, даже если сделать один завод на всех", — отметил Швецов.

В апреле Швецов говорил о планах Sollers запустить проект по сборке внедорожников УАЗ во Вьетнаме в этом году. До этого директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев говорил о планах локализовать в 2017-2018 годах сборку ульяновских внедорожников во Вьетнаме, с которым у РФ заключено соглашение о зоне свободной торговли. Исходя из этого, российские автопроизводители и регуляторы говорили о возможности создания хаба по производству автомобилей во Вьетнаме. На данный момент, в этой стране есть лишь сборочная площадка "Камаза", рассчитанная на сборку порядка 1,5 тысяч машин в год.

"Вариант хаба не сыграет роли, потому что объемы копеечные у всех, конкуренция высочайшая на вьетнамском рынке. Там многие концерны, как и у нас, вложились в инвестиции, создание полномасштабного производства. Поэтому, я не верю в исключения для нас. Какой эксклюзив, SKD для нас думаю не будет. Поэтому работать во Вьетнаме нужно, заниматься реальной локализацией, но для наших брендов я не вижу масштабов, которые окупят инвестиции",- отметил Швецов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.