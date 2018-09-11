Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере сельского хозяйства

Глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и глава Минфин РФ Антон Силуанов во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 11 сентября 2018

Глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и глава Минфин РФ Антон Силуанов во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 11 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства, по зерновым российский экспорт в КНР за январь-июнь этого года уже выше, чем за весь 2017 год, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Расширяется кооперация в сельском хозяйстве. В январе-июне этого года более чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции: по зерновым уже достиг отметки 656 тысяч тонн, что выше показателей за весь 2017 год. Продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Россию пшеницу, а также упрощение условий взаимных поставок мяса и молока", — сказал Путин после встречи с Си Цзиньпином.