Орешкин посоветовал продавать доллары и покупать рубли

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что сейчас настало время продавать доллары и покупать рубли.

По его словам, в среднесрочной перспективе курс доллара выйдет на уровень 63-64 рубля. При этом в понедельник основные резервные валюты обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рулей, евро — выше 81 рубля. Во вторник доллар и евро уже корректируются вниз в пределах 50 копеек.

Орешкин отметил, что стабильность курса рубля основывается на таких базовых вещах, как бюджетное правило, которое обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов, и долгосрочное инфляционное таргетирование с целью в 4%. Он также добавил, что механизм плавающего валютного курса означает, что могут происходить отклонения от равновесного курса, и отклоняться на довольно значительные расстояния.

"Но все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", — сказал он в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" в рамках ВЭФ.

На вопрос, значит ли это, что сейчас стоит продавать доллар и покупать рубль, глава Минэкономразвития ответил: "Да".