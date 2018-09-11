Глава Росрыболовства предсказал снижение цен на рыбу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков надеется, что рекордные уловы рыбы в текущем году приведут к снижению ее стоимости в рознице.

"В целом объемы вылова большие. Популярная рыба, которая в последнее время пришла на Дальний Восток, это скумбрия, сардины и иваси — их объемы добычи тоже растут. Надеемся, что объемы вылова повлияют на снижение цены уже непосредственно для потребителя. В оптовом звене они уже подешевели", — сказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Собеседник агентства уточнил, что в текущем году в России рекордные объемы вылова. "По лососевым мы уже добыли более 610 тысяч тонн. Рекорд был в 2009 году — 530 тысяч тонн. При этом общий объем вылова тоже на 5% в динамике выше, чем в рекордном 2017 году", — пояснил глава ведомства.

Ранее Шестаков прогнозировал, что добыча российских рыбаков по итогам 2018 года превысит отметку в пять миллионов тонн. Вылов в 2017 году составил 4,9 миллиона тонн. Росрыболовства рассчитывает, что 2019 год тоже будет перспективным с точки зрения объемов вылова.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.