ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Сеул и Пхеньян ведут работы по объединению железных дорог, заявил заместитель министра земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Чжон Рель.
Он также выступил за модернизацию инфраструктуры объединенной железной дороги с КНДР и Россией.
"Надеюсь, что в будущем инфраструктура на протяжении объединенной железной дороги будет модернизироваться и отвечать современным требованиям", — добавил замминистра.
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