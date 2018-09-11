Сеул и Пхеньян ведут работы по объединению железных дорог

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Сеул и Пхеньян ведут работы по объединению железных дорог, заявил заместитель министра земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Чжон Рель.

"В настоящий момент наши страны выполняют работы по объединению железных дорог. В настоящее время проводятся совместные исследования в рамках данного проекта, также предприняты конкретные действия на участке Хасан-Раджин", — заявил он, выступая на панельной дискуссии в рамках ВЭФ-2018.

Он также выступил за модернизацию инфраструктуры объединенной железной дороги с КНДР и Россией.

"Надеюсь, что в будущем инфраструктура на протяжении объединенной железной дороги будет модернизироваться и отвечать современным требованиям", — добавил замминистра.

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