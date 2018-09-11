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Экономика

Путин проконтролировал реализацию перспективных проектов на ССК "Звезда"

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского краяПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проконтролировал, как идёт реализация перспективных производственных проектов на судостроительном комплексе "Звезда".

Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра. Архивное фото
© Фото : Крыловский государственный научный центр
В Минпромторге рассказали о строительстве атомного ледокола "Лидер"

Глава государства в рамках своей рабочей поездки на Дальний Восток посетил судостроительную верфь. Глава компании "Роснефть" познакомил Путина с презентацией, на которой были представлены перспективные и реализующиеся в данный момент проекты по возведению судов.

В частности, президенту рассказали о транспортно-передаточном плавучем доке (ТПД) грузоподъёмностью 40 тысяч тонн, который был поставлен на "Звезде" 24 июля этого года. По словам руководства верфи, он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длинной около 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 000 тонн, а также буровых платформ без специальных приспособлений, и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска. Здесь же были представлены проекты строящихся докового комплекса проекта 23380 "Звезда" и многофункционального судна снабжения.

Здание судостроительного комплекса Звезда. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ССК "Звезда" прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов
Путин, в свою очередь, поинтересовался, как осуществляется заключение заказов на строительство новых судов.

Как отмечают в компании "Роснефть", производственная программа судостроительного комплекса "Звезда" разработана до 2035 года, исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи. Она насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. Программа одобрена Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторгом РФ. На сегодняшний день в портфеле заказов ССК "Звезда" 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса; десять танкеров класса "Афрамакс"; десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн; арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысячи тонн; мелкосидящий ледокол.

В 2016 году "Роснефть" стала первым заказчиком ССК "Звезда", заключив контракт на изготовление четырех судов снабжения ледового класса. Первое судно будет спущено на воду в 2019 году. Компания заключила с судоверфью "Звезда" эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов.

В 2017 году состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса "Афрамакс". Суда строятся на ССК "Звезда" и будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года.

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