"Росгеология" планирует начать геологоразведочные работы в ЮАР в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Росгеология" планирует в 2019 году подписать контракты и начать геологоразведочные работы на шельфе ЮАР, также возможно начало работ в Мозамбике, сказал РИА Новости глава "Росгеологии" Роман Панов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Один из потенциальных контрактов, который мы финализируем, это шельф Южной Африки, у нас подписано соглашение с государственной нефтегазовой корпорацией ЮАР. Мы смотрим на возможность проведения работ на шельфе Мозамбика", — сказал Панов, отвечая на вопрос, ГРР в каких странах планирует начать "Росгеология" в следующем году.

Кроме того, в следующем году планируется также заключить контракт на продолжение работ в Бахрейне, добавил он.

"Росгеология" сообщала, что планирует приступить к реализации геологоразведочных работ на углеводородное сырье двух блоков на шельфе ЮАР в Индийском океане в сезоне 2018-2019 годов, общий объем инвестиций в проект оценивается свыше 500 миллионов долларов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.