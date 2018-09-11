На ВЭФ открыли лабораторию социальных инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Лабораторию социальных инвестиций торжественно открыли в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Сегодня историческое событие, потому что ни один проект не может быть успешен, если он не поддерживается гражданским обществом. Открытие этой лаборатории по взаимодействию с НКО имеет абсолютно важное значение для развития проектов и поиска новых инициатив… Студенты получают новую площадку для создания инициатив и их реализации. Это шанс для каждого не только создать новое и интересное, но и реализовать. Мы по традиции опираемся на НКО, инициативы, это будет востребовано. Такие инициативы нам нужно увеличить кратно… Приглашаем всех для участия и работы в лаборатории", — сообщила на церемонии заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

НКО ЛАБ: Лаборатория социальных инвестиций — это проект социальной платформы фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы. Одним из ключевых пунктов социальной повестки в рамках НКО ЛАБ станет презентация Центра развития социальных коммуникаций и запуск Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.