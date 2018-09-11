ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российская академия наук готова сотрудничать с зарубежными коллегами, чтобы создать системы эффективного энергоснабжения Дальнего Востока, заявил президент РАН Александр Сергеев во вторник на сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии" Восточного экономического форума.

На сессии шла речь о том, за счет чего можно организовать надежные глобальные системы распределения энергии.

"Я считаю, что с точки зрения российской академической науки (в энергетике) есть много очень интересных задач, за которые мы готовы взяться и протянуть руку нашим иностранным коллегам — энергетикам, политикам", — сказал Сергеев.

По его словам, именно дальневосточный регион — как наиболее быстро развивающаяся, богатая ресурсами часть мира — наиболее подходит для решения таких задач.

Сергеев отметил, что с точки зрения науки в энергетике будущего есть три большие задачи. Первое — каким образом могут взаимодействовать в единой системе энергораспределения традиционная энергетика и возобновляемые источники. Второе — как передавать энергию на большие расстояния, что в значительной степени связано с эффективным аккумулированием. Третье — как наиболее эффективного распределять энергию.

"Энергетика должна быть "умной", — пояснил Сергеев. Кроме того, добавил глава РАН, эффективное распределение энергии должно сопровождаться эффективным распределением товаров и информации.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.