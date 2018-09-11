Россия и Китай хотят договориться о поставках молока и курицы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай могут в среду подписать протокол об открытии российского рынка для молока и курицы из Китая, заявил глава "Русагро" Максим Басов, выступая на заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, который проводит РФПИ.

"Существуют прекрасные возможности для развития экспорта китайской продукции в Россию, хотя он и менее масштабный. В первую очередь, это оборудование… Также мы ожидаем, что завтра будет подписан протокол с КНР об открытии рынка молока и курицы. Также я считаю, что существует много возможностей для поставок китайской продукции для предприятий сельхозпроизводства на Дальнем Востоке и логистического бизнеса", — заявил он.

Басов также отметил, что видит большие возможности для инвестиционного сотрудничества стран в сфере производства мяса и молока.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.