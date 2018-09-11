Беларусь — не Украина: Минск не захотел зависеть от МВФ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович заявил, что Минск отказывается от структурных реформ стандартного пакета "Вашингтонского консенсуса" — увеличения тарифов ЖКХ для населения и масштабной приватизации государственных предприятий. Это значит, что кредитов МВФ не будет. Почему белорусы решили, что им не подходит украинский экономический сценарий, и где Минск теперь возьмет деньги — в материале РИА Новости.

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Главный аргумент МВФ относительно необходимости структурных изменений в белорусской экономике — большой государственный долг. В прошлом году глава миссии МВФ в Минске Питер Долман говорил, что, по прогнозам, рост ВВП страны составит 1,7% и в перспективе закрепится в районе 2%, а это ниже, чем в среднем по региону.

Чтобы экономика перешла к активному росту, МВФ предложил Минску ту же схему, что и Киеву несколько лет назад: прекратить субсидировать ЖКХ и провести приватизацию государственных предприятий Белоруссии, на которые приходится до 80% ВВП.

Долман ошибся: по данным Всемирного банка (ВБ), ВВП Белоруссии в 2017-м увеличился на 2,4%, а в первой половине 2018-го — и вовсе на 4,4%. Госдолг вырос с 13,6 до 16,7 миллиарда долларов — на 1,99% ВВП. И по состоянию на 1 апреля прибавил всего 0,1 миллиарда.

Если все это сопоставить, не совсем понятно, что именно Долман подразумевал под активным ростом. С 2014 года, когда Киев начал получать кредиты от МВФ и реформировать экономику в соответствии с планом кредитора, госдолг Украины действительно снизился, но только номинально. К моменту смены власти в Киеве госдолг был на уровне 76,5% ВВП, сейчас — все 122%. За тот же период в "экономически неэффективной" Белоруссии госдолг увеличился с 16,4 до 30,9% ВВП.

Конечно, правительство Белоруссии, вступая в переговоры, отдавало себе отчет в том, что истинная цель МВФ в любой стране — разрушить ее экономическую и социальную инфраструктуру, чтобы потом продать по кусочкам и за бесценок "западным партнерам". Непонятно только, почему от сотрудничества с МВФ отказались только сейчас, спустя год после того, как переговоры с Долманом были приостановлены. Похоже, Минск ждал определенности с другими источниками инвестиций. И, видимо, теперь такая определенность есть.

Кредит "Дружеский"

Ермолович также сообщил, что в ближайшее время Белоруссия реализует в России и Китае суверенные гособлигации на два миллиарда долларов. И добавил, что в следующем году размещать долговые бумаги на европейском рынке не планируется.

Параллельно Минск продолжает принимать помощь от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по соглашению, заключенному в марте 2016-го. Это два миллиарда долларов, разделенные на несколько траншей.

В конце сентября состоятся переговоры по переводу последнего транша в 400 миллионов долларов. На той же встрече премьер Сергей Румас планирует обсудить с Россией предоставление госкредита на миллиард долларов для рефинансирования существующих долговых обязанностей перед Москвой.

На фоне укрепления торгово-экономических и политических отношений между Россией и Белоруссией стороны, скорее всего, придут к согласию по всем этим вопросам. Об этом говорит и весьма положительная повестка недавнего заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ), где Владимир Путин озвучил перспективы развития двусторонней торговли.

"В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть — плюс 23,5% — и достиг $32,4 миллиарда, в январе — апреле текущего года прибавил еще 18,5%", — отметил президент России. И уточнил, что в текущем году объем товарооборота между двумя странами достигнет 50 миллиардов долларов.

Зачем работать с МВФ, когда есть Пекин

Еще один важный фактор, который играет на руку Минску, — статус одного из ключевых партнеров Китая в проекте "Новый шелковый путь". По словам политолога Светланы Гречулиной, благодаря этому перед Белоруссией открываются практически безграничные возможности для прямых инвестиций из КНР.

"Китай в любом случае будет вкладывать большие деньги в Белоруссию, так как это ключевая страна на маршруте "Нового шелкового пути" — грандиозного проекта сухопутного транспортного коридора от Китая до Евросоюза. Грузы могут идти через разные страны, но в конце маршрута "бутылочное горлышко" — это Белоруссия с ее развитой транспортной и таможенной инфраструктурой прямо на границе с ЕС", — поясняет эксперт.

Кроме того, Минск активно работает над тем, чтобы занимать у Пекина деньги напрямую, минуя необходимость заключать межправительственные соглашения. В этом году Александр Лукашенко подписал указ № 221, передав Минфину полномочия вступить в переговоры с китайским рейтинговым агентством China Chengxin International Credit Rating. После урегулирования всех формальностей Минск получит кредитный рейтинг, а с ним и доступ на финансовый рынок Поднебесной.